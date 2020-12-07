الاحتلال يحكم على الأسير يوسف كميل أربع سنوات إضافية على حكمه المؤبد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن ما تسمى بمحكمة سالم الإسرائيلية، حكمت على الأسير يوسف خالد كميل من بلدة قباطية قضاء جنين، بالسجن أربع سنوات إضافية على حكمة المؤبد، والصادر في العام 2017.



وبينت الهيئة، أن الأسير كميل (23 عاما) اعتقل في العام 2017 إلى جانب الأسير محمد أبو الرب، وأصدرت بحقهما ما تسمى بمحكمة اللد، حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتعويضات مالية مقدارها 258 ألف شيكل على كل منهما، بذريعة قتل مستوطن في الأراضي المحتلة عام 1948.



ولفتت الهيئة، أن إضافة 4 سنوات إلى الحكم المؤبد للأسير كميل، جاء بعد تقديم لائحة اتهام إضافية بحقه، تتضمن وفق الإدعاء المزعوم التآمر والتخطيط للقتل.



يذكر، أن الأسير كميل، يقبع حالياً في سجن (جلبوع)، وهو من مواليد 13/1/1997م