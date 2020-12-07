ترامب: الانتخابات تشبه تلك التي تجرى في بلدان العالم الثالث







رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين: إن الانتخابات عار على البلاد، وتشبه تلك التي تجرى في بلدان العالم الثالث.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن هذه الانتخابات كانت مزورة، و"الأخطاء التي وقعت كانت كلها ضدي"، وفق تعبيره.