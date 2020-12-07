"الداخلية" بغزة توقف خمسة مصابين بفيروس (كورونا) ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي
غزة - دنيا الوطن
قالت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إنها أوقفت خمسة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
قالت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إنها أوقفت خمسة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأحالت الوزارة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المخالفين إلى مراكز الحجر المخصصة، متخذة الإجراءات القانونية بحقهم.
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