"الداخلية" بغزة توقف خمسة مصابين بفيروس (كورونا) ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي





وأحالت الوزارة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المخالفين إلى مراكز الحجر المخصصة، متخذة الإجراءات القانونية بحقهم.











غزة - دنيا الوطنقالت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إنها أوقفت خمسة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.