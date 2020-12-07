"الخارجية": لا وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





كما أفاد الفريق، بعدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم؛ ليبقى عدد الإصابات 5056.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين: إنه لم يتم تسجيل أية وفيات أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، في صفوف جالياتنا حول العالم.وأوضحت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في صفوف الجاليات، استقر عند 322 حالة وفاة، وعدد الإصابات 7979 إصابة.وأشارت إلى مغادرة دفعة جديدة من الطلبة صباح هذا اليوم الى باكستان؛ للالتحاق بدراستهم، وعدد آخر غادروا إلى لندن.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة.