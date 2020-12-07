شاهد: صورة توضيحية لبروتوكول وزارة الصحة الجديد لفحص فيروس (كورونا) بالقطاع

وكان مدير دائرة الطب الوقائي، بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير، قال: إنه تم تحديث البروتوكول الصحي، للتعامل مع فحوصات فيروس (كورونا).وأكد أنه تم اعتماد آلية جديدة لسحب عينات فحوصات فيروس (كورونا) وهم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض المعروفة؛ وأعمارهم فوق (50 عاماً)، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، تجعلهم أكثر لعرضة لمضاعفات المرض، أو الأشخاص المخالطين من الفئتين السابقتين، وهما الأكثر عرضة للمضاعفات.