محافظ سلفيت يطلق الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق التكافل الخيري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل رئيس مجلس ادارة صندوق التكافل الخيري، اليوم الاثنين، عن إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق التكافل الخيري في المحافظة على الانترنت، وذلك انطلاقا من رؤية الصندوق واستراتيجيته لتسهيل عملية التواصل الدائم مع المواطنين وتقديم المساعدة الممكنة لهم وفق مساراته المحدده لدعم الطلبة المحتاجين والأسر الفقيرة.



وأوضح كميل، أن إطلاق الصندوق موقعه الإلكتروني يشكل نقطة فارقة في مسيرة عمله والية الوصول اليه بشكل دائم، ووسيلة اكثر سهولة للمواطنين من ابناء المحافظة للتقدم بطلب المساعدة اللازمة والتدخل السريع لتلبية الاحتياج وفق الاستراتيجيات والاهداف الموضوعة للصندوق.



وقال: إن هذا الموقع يتيح للزائرين امكانية تقديم طلبات المساعدة الكترونياً بدلا من التوجه الى مكتب الصندوق في دار المحافظة، كما يوفر على الاهالي الوقت والجهد والمال، ويمكن من خلاله الإطلاع على الحسابات البنكية التي تتيح امكانية التبرع للصندوق، اضافة للتعريف بمسارات عمل صندوق التكافل الخيري بالمحافظة، والذي يعنى بتقديم المنح للطلبة الجامعيين الاشد فقراً، وترميم منازل اسر الايتام والمحتاجين، وتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي للعائلات المحتاجة التي تعاني من اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.



هذا وبالتزامن مع اطلاق الموقع الجديد للصندوق، أعلن محافظ سلفيت اللواء كميل عن فتح باب التقديم للمنح الجامعية للعام الاكاديمي للفصل الثاني 2020/2021 الكترونيا فقط ، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق: 8/12/2020 ولغاية 31/12/2020 ، حيث ينتهي قبول الطلبات ولا يتم استلام اي طلب بعد التاريخ المعلن، مشيرا الى انه بالامكان التواصل مع الصندوق والاستفسار خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساءً يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، وللمراجعة يتم مراسلة البريد الخاص بصفحة بالصندوق.



وأكد المحافظ كميل ان مجلس ادارة صندوق التكافل الخيري في سلفيت يعمل دوماً على الارتقاء باليات العمل المستخدمة والتدخل السريع ، وتطوير الامكانيات المتاحة بما يصب في تقديم يد العون والمساعدة بشكل افضل لمن يستحق وبسرعة قياسية ، مشيرا الى أنه بالإمكان تصفح الموقع عبر العنوان التالي ( https://takaful.salfeet.plo.ps).