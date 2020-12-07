دولي

إسرائيل: انخفاض مؤشر انتقال عدوى فيروس (كورونا)

إسرائيل: انخفاض مؤشر انتقال عدوى فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، أنه تم أمس تسجيل 1230 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء نحو 40 ألف فحص مخبري.

وانخفض مؤشر انتقال العدوى قليلا ليبلغ حالياً 1.22%، كما تراجعت نسبة النتائج الإيجابية إلى 3.3%. 

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، إلى 2917 حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال ران بليتسر، رئيس الطاقم الاستشاري لمنسق الجائحة: إن من يتحدث عن موجة (كورونا) ثالثة لا يخطئ، وأكد في سياق حديث مع إذاعة (كان)، وجوب فحص جميع العائدين من خارج إسرائيل، وتشديد الرقابة على الحجر.

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