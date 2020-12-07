إسرائيل: انخفاض مؤشر انتقال عدوى فيروس (كورونا)





وانخفض مؤشر انتقال العدوى قليلا ليبلغ حالياً 1.22%، كما تراجعت نسبة النتائج الإيجابية إلى 3.3%.





وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره في إسرائيل، إلى 2917 حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال ران بليتسر، رئيس الطاقم الاستشاري لمنسق الجائحة: إن من يتحدث عن موجة (كورونا) ثالثة لا يخطئ، وأكد في سياق حديث مع إذاعة (كان)، وجوب فحص جميع العائدين من خارج إسرائيل، وتشديد الرقابة على الحجر.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، أنه تم أمس تسجيل 1230 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء نحو 40 ألف فحص مخبري.