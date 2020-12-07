"الصحة العالمية": لا نتوقع إلزام الدول مواطنيها بلقاحات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها لا تتوقع أن تلزم الدول مواطنيها بلقاحات فيروس (كورونا) التي تم تطويرها.



وقالت مديرة لقاحات التحصين والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كيت أوبراين في مؤتمر صحفي لها: "لا أعتقد أن تصدر أي دولة قرارا رسميا بتطعيم المواطنين بلقاحات (كورونا) بشكل إلزامي".



وأضافت: "قد تتطلب الظروف المهنية في بعض البلدان التوصية بالتطعيم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).