غزة: "الشباب والثقافة" تستعد لتنفيذ عدة أنشطة خلال ديسمبر الحالي



وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن هذه الأنشطة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب للارتقاء بالعمل الشبابي والثقافي في قطاع غزة.





وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لقطاعي الشباب والثقافة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، بما يساهم في تحقيق نهضة شبابية وثقافية وطنية.



ولفت إلى أن شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي سيشهد تشكيل مجلس تأسيسي شبابي للهيئة، وإطلاق ملتقى ثقافي دولي لمواجهة التطبيع، وتنفيذ يوم دراسي حول التراث الوطني الفلسطيني، وإطلاق الجائزة التقديرية للإبداع، وتنفيذ مشروع "عاشوا هنا"

لتكريم الإعلام والمثقفين، بالإضافة إلى اختتام مسابقة المركز الثقافي المثالي وتكريم الفائزين، وإطلاق ملتقى للأطفال.



يشار إلى أن الهيئة أطلقت الشهر الماضي مسابقة بحثية دولية لأفضل بحث علمي حول التطبيع مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنتستعد الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، لتنفيذ عدة أنشطة شبابية وثقافية خلال كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وتستهدف من خلالها شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.