"كهرباء غزة" تصدر تنويهاً للمواطنين في محافظة رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، مساء اليوم الاثنين، تنويهاً للمواطنين في محافظة رفح.



وقالت في التنويه الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أنها بصدد تركيب قواطع أوتوماتيكية على شبكة الضغط العالي المتغذية من جسم خط "F9" المغذي للمحافظة، وذلك لزوم استكمال منظومة "سكادا" التي تتيح للشركة التحكم في الشبكة عن بعد.



وأضافت: لذا فإن هذه الأعمال على الشبكة توجب فصل الخط المذكور يوم غد الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرا ولمدة ساعتين تقريبا.