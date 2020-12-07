نتنياهو: اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في طريقه إلى إسرائيل





وأحيط أعضاؤه علمًا، بأن الإغلاق الليلي مطروح على جدول أعمال الجلسة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مرة أخرى، أنه لن يتردد في تشديد التدابير الاحترازية.





وقال إنه انه كلما تم التبكير في اللجوء اليها فان فترة سريان مفعول القيود ستكون اقصر، مضيفاً أن اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في طريقه إلى إسرائيل.





وأضاف: أن عملية تطعيم الجمهور ضد (كورونا) لن تبدأ قبل شهر آذار/ مارس المقبل، موضحاً أن الفيروس لن يتلاشى بسرعة.





رام الله - دنيا الوطنيلتئم كابينت (كورونا) في إسرائيل، الليلة، لمناقشة الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي.