قلقيلية: قوات الاحتلال تعتقل شابًا قرب عزون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا بالقرب من بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرازق عماد سويدان قرب المدخل الغربي لبلدة عزون شرق قلقيلية.



وذكر الشهود بأنّ جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب سويدان قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).