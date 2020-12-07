شؤون فلسطينية

صحيفة: حنان عشراوي تقدم استقالتها من تنفيذية المنظمة احتجاجاً على عودة التنسيق

صحيفة: حنان عشراوي تقدم استقالتها من تنفيذية المنظمة احتجاجاً على عودة التنسيق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (العربي الجديد) عن مصادر وصفتها بأنها "رفيعة المستوى" قولها: إنّ عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، قدّمت استقالتها منذ أيام قليلة للرئيس محمود عباس.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، "إنّ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لم يرد حتى الآن على الاستقالة بالرفض أو القبول".

وتابعت المصادر وفق الصحيفة: "من الواضح أنّ عشراوي غاضبة مما آلت إليه الأمور، وإعادة السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع الاحتلال بموجب رسالة من منسق شؤون الضفة الغربية المحتلة في الإدارة المدنية الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، وإعلان السلطة عن عودة العلاقات مع دولة الاحتلال في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وتابعت: "بالطبع هناك من سيروّج أن عشراوي التي تبلغ من العمر 74 عاماً، لم تعد قادرة على مهامها بسبب عمرها، فضلاً عن إصابتها قبل نحو شهرين بفيروس كورونا الجديد، لكن هذا الأمر غير صحيح، حيث تبدو استقالتها احتجاجية وليست بسبب العمر".

وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع عشراوي، أكثر من مرة، للتأكد من الاستقالة، لكنها لم تجب.

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