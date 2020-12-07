براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك، اليوم الإثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون السيدة نتاليا ابوستولفا، بحضور ممثلين عن الجانبين.



وناقش براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لفتح آفاق العمل المشترك مع كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.



واكد على اهمية وضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، خاصة وأن الفساد جريمة عابرة للقارات، ولا يمكن مكافحتها إلا بالتعاون بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون المشترك يساهم بتبادل الخبرات، ويعزز من قدرة الدول على استرداد الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة.



يُذكر بان السيدة نتاليا ابوستولفا سوف تُشارك في المؤتمر الدولي الثاني التي تنظمه هيئة مكافحة الفساد يوم الأربعاء المُقبل 9 كانون أول/ديسمبر 2020، عبر منصة زووم، تحت عنوان "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق".