"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تشيد بقرارات (يونسكو) الخاصة بفلسطين وتطالب بآليات عملية لتفيذها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ثمنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الاثنين، ما اعتمدته لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، خلال أعمال دورته الـ210 المنعقدة في باريس وفي كافة الدول الأعضاء عبر المنصات الإلكترونية، من مجموعة القرارات الخاصة بدولة فلسطين المحتلة والقدس، والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.



وقالت اللجنة الوطنية: إن هذه القرارات الهامة هي ثمرة الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، ومندوبية فلسطين الدائمة لدى اليونسكو، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق مع وفد الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن القرارات المتعلقة في القدس.



وتوجهت اللجنة الوطنية إلى (يونسكو) للعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية على الأرض، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتكثيف البرامج والمشاريع الداعمة لدولة فلسطين لمساعدتها على النهوض بالأوضاع الثقافية والتربوية والعلمية، وحماية وتطوير وصون المقدرات الثقافية.