وزير الخارجية: (يونسكو) تعتمد قرارات فلسطين المحتلة بالإجماع





وأضاف أن "القرارين قد احتويا على عناوين واضحة كالقدس، واعادة اعمار غزة، والحرم الابراهيمي في الخليل، بالاضافة الى البعثة الاستكشافية الى مدينة القدس، واسوارها. كي تبقى هذه القرارات وسيلة لحماية هذه المواقع وشاهدا على انها مواقع فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير.



وطالب المالكي المجتمع الدولي (يونسكو) بالضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف اجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للترث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والطلب بوقف الحفريات الاسرائيلية غير الشرعية في القدس، وبناء القطار السريع، ومحاولات تشويه الموقع التاريخي.



وشدد على أن دولة فلسطين تطالب وبشكل عاجل وسريع بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لمدينة القدس للاطلاع على الانتهاكات هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة الحرم الشريف، المسجد الأقص المبارك.



وثمن المالكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالاجماع.وأشار المالكي الى ان التصويت قرارات فلسطين تم تطويرها استناد للاوضاع على الارض ورصد الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل منظمة (يونسكو)، ومجالات اختصاصها واتفاقيات ومبادئ (يونسكو).وشدد وزير الخارجية على ضرورة ان تقوم الدول بتحويل مواقفها الى افعال لمواجهة الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية ضد الشعب والتاريخ الفلسطيني.