شؤون فلسطينية

وزير الخارجية: (يونسكو) تعتمد قرارات فلسطين المحتلة بالإجماع

وزير الخارجية: (يونسكو) تعتمد قرارات فلسطين المحتلة بالإجماع
رام الله - دنيا الوطن
اكد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، على اعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم  قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالاجتماع ودون أي تعديلات و هما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية. 

ورحب وزير الخارجية باعتماد القرارين بالاجماع في ظل هذه الظروف التي تتغول بها، اسرائيل على حقوق شعبنا بما فيها الحقوق الثقافية، ومحاولات تزوير وتشويه التاريخ والارث الحضاري والثقافي الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، وعملها غير الشرعي لدفن الرواية الفلسطينية، التي تبقى وستبقى عصية على التشوية والتخريب والتزوير وستبقى مدينة القدس القديمة ارثا عالميا، وعاصمة لدولة فلسطين. 

وثمن المالكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالاجماع.

وأشار المالكي الى ان التصويت قرارات فلسطين تم تطويرها استناد للاوضاع على الارض ورصد الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم  وكافة مناحي عمل منظمة (يونسكو)، ومجالات اختصاصها واتفاقيات ومبادئ (يونسكو).

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ان تقوم الدول بتحويل مواقفها الى افعال لمواجهة الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية ضد الشعب والتاريخ الفلسطيني.

وأضاف أن "القرارين قد احتويا على عناوين واضحة كالقدس، واعادة اعمار غزة، والحرم الابراهيمي في الخليل، بالاضافة الى البعثة الاستكشافية الى مدينة القدس، واسوارها. كي تبقى هذه القرارات وسيلة لحماية هذه المواقع وشاهدا على انها مواقع فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير.

وطالب المالكي المجتمع الدولي (يونسكو) بالضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف اجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للترث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، واتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وتلك المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبلدة القدس القديمة والحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والطلب بوقف الحفريات الاسرائيلية غير الشرعية في القدس، وبناء القطار السريع، ومحاولات تشويه الموقع التاريخي.

وشدد على أن دولة فلسطين تطالب وبشكل عاجل وسريع  بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لمدينة القدس للاطلاع على الانتهاكات هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة الحرم الشريف، المسجد الأقص المبارك.

أخبار ذات صلة

استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

صحيفة: حنان عشراوي تقدم استقالتها من تنفيذية المنظمة احتجاجاً على عودة التنسيق

صحيفة: حنان عشراوي تقدم استقالتها من تنفيذية المنظمة احتجاجاً على عودة التنسيق

براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

خلال 24 ساعة الماضية.. الشرطة بغزة تُحرر 553 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية

خلال 24 ساعة الماضية.. الشرطة بغزة تُحرر 553 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تشيد بقرارات (يونسكو) الخاصة بفلسطين وتطالب بآليات عملية لتفيذها

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تشيد بقرارات (يونسكو) الخاصة بفلسطين وتطالب بآليات عملية لتفيذها

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

وزير الاقتصاد يدعو المانحين مساعدة الحكومة الفلسطينية بإنعاش المنشآت الاقتصادية

وزير الاقتصاد يدعو المانحين مساعدة الحكومة الفلسطينية بإنعاش المنشآت الاقتصادية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

خلال 24 ساعة الماضية.. الشرطة بغزة تُحرر 553 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية

خلال 24 ساعة الماضية.. الشرطة بغزة تُحرر 553 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تشيد بقرارات (يونسكو) الخاصة بفلسطين وتطالب بآليات عملية لتفيذها

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تشيد بقرارات (يونسكو) الخاصة بفلسطين وتطالب بآليات عملية لتفيذها

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

وزير الاقتصاد يدعو المانحين مساعدة الحكومة الفلسطينية بإنعاش المنشآت الاقتصادية

وزير الاقتصاد يدعو المانحين مساعدة الحكومة الفلسطينية بإنعاش المنشآت الاقتصادية

رأفت يدين المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية

رأفت يدين المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة جودةالبيئة وجامعة بيت لحم لتعزيز التعاون البيئي

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة جودةالبيئة وجامعة بيت لحم لتعزيز التعاون البيئي

منوعات

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

عربي

وزير الصحة اللبناني يُحدد موعد وصول لقاحات (فايزر) إلى لبنان

وزير الصحة اللبناني يُحدد موعد وصول لقاحات (فايزر) إلى لبنان

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

القناة 12: الحرب المقبلة بالشمال ستكون قاسية ومدمرة وغزة قد تشارك بها

القناة 12: الحرب المقبلة بالشمال ستكون قاسية ومدمرة وغزة قد تشارك بها

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا