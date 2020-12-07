شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الاثنين في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتم زيارة ومتابعة 200 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 188 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ تسع منشآت غير ملتزمة.

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