إيران: سننتقم لفخري زادة بأسرع مما يتصوره البعض

محسن فخري زادة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن طهران ستنتقم للعالم النووي، محسن فخري زادة بأسرع مما يتصوره البعض.



جاء ذلك خلال استقباله، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في العاصمة طهران، وفق ما نقلت قناة (الميادين).



وشدد ولايتي على أنه "لن نسمح لأعداء إيران بمواصلة جرائمهم براحة بال".