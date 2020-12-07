عشراوي تشارك بالجلسة الختامية والرئيسية لمهرجان الأدب "فلسطين تكتب"



وشددت على أن اي فنان او مبدع او شاعر لا يخضع للواقع وانما يغيره ويرفض الصمت. وأضافت:" عندما تتحدى واقع غير قانوني فمن البديهي أن تصبح خارجا عن القانون وهذا ما يعيشه المثقف الفلسطيني الذي استطاع من خلال أدبه مقارعة الاحتلال".



كما تحدثت عن ممارسات إسرائيل وسياساتها القائمة على ترسيخ نظام "الابارتهايد" وتجريم أي حركة تدافع عن الحقوق الفلسطينية واعتبار أي نقد لإسرائيل هو معادة للسامية في محاولة لإسكات الصوت وتكميم الافواه، وأشارت إلى تحويل الرواية الدينية الى أداة سياسية تخدم فقط مصالح إسرائيل باعتبارها مشروعا استعماريا، ولفتت في هذا السياق الى خطورة قانون القومية الإسرائيلي كما وأشادت بدور حركات التضامن والشخصيات والشعوب الحرة التي لم تعد تخفي دعمها لفلسطين وتقول ذلك علانية.



وأكدت في ختام عرضها على أن جوهر تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني مبني على حقه في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحفاظ على الهوية والحضارة والثقافة والتاريخ الفلسطيني.

ولفتت الى تقاطع حركات النضال العالمي مع النضال الفلسطيني بما فيها الحركات النسوية، وتطرقت إلى نضال المرأة الفلسطينية ودورها وتاريخها الطويل في الحركة الوطنية، ولعبها دورا مهما أسوة بالرجل ونضالها ضد الاضطهاد والظلم المركب الواقع عليها جراء هيمنة الثقافة الذكورية على طبيعة المجتمع الفلسطيني، وشددت في هذا السياق على أهمية النضال الجمعي من أجل الحرية والعدالة والمساواة.