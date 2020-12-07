شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية: منع الخروج من المحافظة لمدة سبعة أيام بدءاً من الخميس

محافظ قلقيلية: منع الخروج من المحافظة لمدة سبعة أيام بدءاً من الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص الإجراءات الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، د.محمد اشتية.

وأكد في البيان، أن الحركة تمنع بين جميع المحافظات، ويمنع الخروج من المحافظة ولمدة سبعة أيام بدءاً من الخميس، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة تعمل بنظام الطوارئ ولا يتعدى عاملوها بأي مؤسسة أكثر من 30%.

وفيما يلي نص البيان الذي نشرته صفحة المجافظة على (فيسبوك):

في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم بخصوص الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها دولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، فقد قررنا ما يلي:

1) تمنع الحركة بين جميع المحافظات، ويمنع الخروج من محافظة قلقيلية ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12/2020 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12/2020، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

2) تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. في المحافظة، ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12/2020 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12/2020.

3) يومي الجمعة والسبت القادمين اغلاق شامل لكافة مناحي الحياة باستثناء المخابز والصيدليات.

4) استمرار الإغلاق الليلي في محافظة قلقيلية لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12/2020.

5) الصلاة تكون في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات.

6) تمنع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع أرجاء المحافظه، وتحت طائلة المسؤولية.

7) تفعيل لجان الطوارئ في جميع مناطق المحافظة.

8) تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة.

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