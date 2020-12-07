جنين: حالتا وفاة و188 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1529 حالة موزعة: بالعزل المنزلي : 1515حالة، وفي مستشفى جنين الحكومي، 14 حالة، من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، ليرتفع إلى 64 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه تم تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 88 حالة شفاء.