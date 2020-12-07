"الرعاية الأولية" بغزة: وفاة مواطن جراء إصابته بفيروس (كورونا) للمرة الثانية





وأضاف: أن حالته كانت تزداد سوءاً رغم كل محاولات الكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن ما حدث مع المواطن، يؤكد أن التعافي من الإصابة لا تعطي المناعة الكاملة للجسم، ويبقى معرضاً لخطر الاصابة مجدداً.



وقال ضهير: إن سلوك هذا الفيروس لازالت تحت الدراسة من قبل خبراء الفيروسات حول العالم الأمر الذي يبقى خطر عودة الإصابة للمتعافين قائم رغم محدوديته، مما يتطلب الالتزام التام بالضوابط الصحية وتصحيح السلوك الصحي والوقائي المتعافين خشية عودة المرض إليهم، بما لا يقوى على تحمله اجسادهم كما كان في السابق.



وتحدث بأن قطاع غزة حاله كحال كافة مناطق العالم الذي يشهد موجة جديدة لربما اشد من سابقاتها من تفشي الوباء وتحتاج إلى التعامل معها بجدية وعدم التهاون او الاستهتار باجراءات الوقاية المطلوبة من الجميع لحظة واحدة من اجل الخروج من هذه المرحلة الخطيرة باقل الخسائر.



رام الله - دنيا الوطنأكد د.مجدي ضهير، نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة، بغزة، وفاة مواطن (63 عاماً) من مدينة غزة اليوم الاثنين، جراء عودة الإصابة بفيروس (كورونا) له بعد تعافيه من الإصابة السابقة التي تعرض لها في أيلول/سبتمبر الماضي.وأفاد ضهير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المواطن كان من حالة أعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الأكسجين في الدم، مما أدى إلى دخولة للعناية المركزة بحالة حرجة.