"الصحة" بغزة: تسلمنا 19500 مادة فحص مخبري لفيروس (كورونا) تكفي ثمانية أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم الاثنين، بأنها تسلمت 19500 مادة فحص مخبري لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) عبر منظمة الصحة العالمية.



وأضافت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الكمية تكفي لمدة ثمانية ايام ، مشيرة إلى أنه "مع وصول هذه الدفعة يستأنف المختبر إجراء الفحوصات المتراكمة.



وكانت الوزارة أعلنت اليوم الاثنين، توقف المختبر المركزي لليوم الثاني على التوالي، جراء نفاد مواد الفحص الخاصة بفيروس (كوفيد- 19) وعدم وصول أي منها حتى اللحظة، لافتة إلى أن هذا الأمر، يجعل المشهد الصحي غاية في التعقيد.



وطالبت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري؛ لاسعاف المختبر المركزي بمواد الفحص اللازمة، وذلك بعد تدكس العينات المخبرية التي تحتاج إلى فحص.