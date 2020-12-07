التلفزيون السعودي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضي المملكة











رام الله - دنيا الوطنأفاد التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، بتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، باتجاه أراضي المملكة.وقال التحالف العربي: إن "الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين"، مشدداً على أننا "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين"، وفق ما نقلت قناة (العربية).