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عربي

التلفزيون السعودي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضي المملكة

التلفزيون السعودي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضي المملكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، بتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، باتجاه أراضي المملكة.

وقال التحالف العربي: إن "الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين"، مشدداً على أننا "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين"، وفق ما نقلت قناة (العربية).



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