التلفزيون السعودي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضي المملكة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، بتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، باتجاه أراضي المملكة.
وقال التحالف العربي: إن "الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين"، مشدداً على أننا "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين"، وفق ما نقلت قناة (العربية).
أفاد التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، بتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، باتجاه أراضي المملكة.
وقال التحالف العربي: إن "الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين"، مشدداً على أننا "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين"، وفق ما نقلت قناة (العربية).
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