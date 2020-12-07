الداخلية تصدر تصريحاً "مهماً" بشأن القرارات الجديدة للحكومة بالإغلاق الشامل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، اليوم الاثنين: إن العمل بقرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت سيبقى قائما كما كان عليه الحال في الأسبوعين الأخيرين.



وأوضح في تصريح له اليوم الاثنين، تعقيبا على قرارات رئيس الوزراء فيما يخص الإغلاق، أن القرار يشمل إغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين كما كان عليه الوضع خلال الأسبوعين الماضيين وفي كافة المحافظات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان د.محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن عن جملة من القرارات الخاصة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في محافظات الضفة.



وأكد اشتية خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، أنه تقرر إغلاق محافظات: نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقاً تاماً، بدءاً من الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، ولمدة سبعة أيام، وتغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.