القدس: مخابرات الاحتلال تداهم منزلاً في العيسوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً في بلدة العيسوية بالقدس، وفتشته.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال وعناصر مخابراتها اقتحمت العيسوية، وداهمت منزل المقدسي أشرف منصور محمود في البلدة وفتشت محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).