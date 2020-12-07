مستوطنون يهاجمون مقدسيين في سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، عدداً من الشبان المقدسيين خلال تواجدهم في أراضي حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه: إن مستوطنين اقتحموا أراضي في حي وادي الربابة المهدد بالاستيلاء، وهاجموا عددا من أصحابها، وهددوهم بالسلاح، دون أن يبلغ عن إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف، ان ما تسمى بـ"طواقم الطبيعة" التابعة لسلطات الاحتلال اقتحمت وادي الربابة في سلوان وشرعت بعمليات تجريف في المنطقة.