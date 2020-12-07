شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس



















رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا شمالي القدس، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب، الذي تم إطلاق النار عليه على حاجز قلنديا.