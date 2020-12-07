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وزير الصحة اللبناني يُحدد موعد وصول لقاحات (فايزر) إلى لبنان

وزير الصحة اللبناني يُحدد موعد وصول لقاحات (فايزر) إلى لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة اللبنانية لصحيفة (إندبندنت عربية)، أن لبنان حجز مع شركة (فايزر) الأمريكية، حوالي مليوني لقاح ضد فيروس (كورونا)، ومن المتوقع وصولها في الربع الأول من 2021.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في حديث لـ (إندبندنت عربية): "حجزنا مع شركة (فايزر) الأمريكية حوالى مليوني لقاح، سيتم توزيعها بشكل مجاني على الفئات المستهدفة، ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة، من أجل وضع برنامج آمن، وفعال، وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية النقل والحفظ، وصولاً إلى المواطنين، ما يؤمن تلقيح 30% من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدد في وزارة الصحة العامة".

وأشار حمد حسن إلى أنه "تم منذ أسبوعين تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح (كورونا)، وفي أولوية المهام الموكلة لها، وضع رزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي، والمسنين، والذين يعانون أمراضاً مزمنة وسواهم"، وفقاً لـ (إندبندنت عربية).

كما لفتت الصحيفة إلى أن وزير الصحة "يعمل على تغطية تكلفة العقد مع (فايزر وكوفاكس)، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، عبر الحكومة اللبنانية، وبتمويل من موازنة وزارة الصحة واحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض البنك الدولي، بعدما تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع عقد في السرايا الحكومية".

وأضافت الصحيفة، أن حمد حسن، أوضح أنه "وفقاً للاتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي، وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021، والاحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط/ فبراير".

وأكد حسن للصحيفة، أنه "سيسهل تسجيل واستيراد أي لقاح يعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية، وغيرها من منظمات الصحة الأممية "تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء (كورونا)".

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