شؤون فلسطينية

بداية نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي، أمجد عرفات، وعضوية القاضيين، محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (ع، م) عن تهمة حيازة وبيع مواد مخدرة وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار ادني وعلى المدان الثاني (ع، ص) عن تهمة حيازة مواد مخدرة حكمت عليه بالحبس لمدة سنة. ولكون أن المدان الأول مريض بالسرطان فان المحكمة تقرر الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أدرني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

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