شؤون فلسطينية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجيه والمغتربين، بأشد العبارات قررارات الحكومة الإسرائيلية، بشق 4 طرق استيطانية ضخمة، وإقامة جسر فوق قلنديا، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذها بتكلفة تصل نحو 400 مليون شيكل، ضمن خطط دولة الاحتلال لما تسميه "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، أن تنفيذ المخطط الاستعماري الإحلالي التوسعي في مطار القدس، وبناء وشق تلك الطرق الاستيطانية الضخمة حلقة في في مخطط يهدف الى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات ويحقق ما يسميه دولة الاحتلال "القدس الكبرى"، بما يؤدي الى تكريس اسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها واغراقها بالاستيطان المرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويؤدي أيضاً إلى فصل الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين لا رابط بينهما سوى بعض المعابر التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة، أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، هو تحد سافر لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها، واستهتار علني بمواقف الدول وإدانتها للاستيطان، وهو ما يستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي؛ لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.

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