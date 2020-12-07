الصحة بغزة: توقف المختبر المركزي لليوم الثاني جراء نفاد مواد فحص (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، بتوقف المختبر المركزي لليوم الثاني على التوالي، جراء نفاد مواد الفحص الخاصة بفيروس (كوفيد- 19) وعدم وصول أي منها حتى اللحظة، لافتة إلى أن هذا الأمر، يجعل المشهد الصحي غاية في التعقيد.



وطالبت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري؛ لاسعاف المختبر المركزي بمواد الفحص اللازمة، وذلك بعد تدكس العينات المخبرية التي تحتاج إلى فحص.