شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: توقف المختبر المركزي لليوم الثاني جراء نفاد مواد فحص (كورونا)

الصحة بغزة: توقف المختبر المركزي لليوم الثاني جراء نفاد مواد فحص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، بتوقف المختبر المركزي لليوم الثاني على التوالي، جراء نفاد مواد الفحص الخاصة بفيروس (كوفيد- 19) وعدم وصول أي منها حتى اللحظة، لافتة إلى أن هذا الأمر، يجعل المشهد الصحي غاية في التعقيد.

وطالبت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري؛ لاسعاف المختبر المركزي بمواد الفحص اللازمة، وذلك بعد تدكس العينات المخبرية التي تحتاج إلى فحص.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

إسبانيا تُساهم بـ 400 ألف يورو كمساعدات غذائية للمستضعفين بقطاع غزة

إسبانيا تُساهم بـ 400 ألف يورو كمساعدات غذائية للمستضعفين بقطاع غزة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

بسبب انتشار (كورونا).. الحكومة تُعلن جُملة قرارات جديدة

بسبب انتشار (كورونا).. الحكومة تُعلن جُملة قرارات جديدة

الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و1720 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و1720 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

إصابة ستة من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة ستة من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا

بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

دلال عريقات تُوضح أسباب استلام السلطة لأموال المقاصة قبل انقضاء 6 شهور

دلال عريقات تُوضح أسباب استلام السلطة لأموال المقاصة قبل انقضاء 6 شهور

قطاع غزة يُسجل 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

عربي

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

تغريدات نارية لـ &#34;صفاء الهاشم&#34; بعد خسارة مقعدها في البرلمان الكويتي

تغريدات نارية لـ "صفاء الهاشم" بعد خسارة مقعدها في البرلمان الكويتي