دولي

الصحة الأردنية: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في أقل حصيلة وفيات بالفيروس منذ شهر.

وأشارت الوزارة أيضاً، إلى تسجيل 2576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، وهي أدنى حصيلة تسجل منذ 3 أسابيع في المملكة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشير البيانات الرسمية الأردنية، إلى تسجيل إجمالي إصابات، بلغ 240089 حالة، بالإضافة إلى حصيلة وفيات، بلغت 3056 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 194 حالة، ليكون إجمالي الحالات الراقدة بالمستشفيات 1689 حالة، منها 401 في العناية المركزة.

وأكدت الوزارة، مغادرة 177 حالة المستشفيات بعد شفائها، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 187444 حالة شفاء.

أخبار ذات صلة

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن

توقيف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

توقيف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها &#34;بايدن&#34; بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها "بايدن" بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ&#34;نهاية سينمائية&#34; عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ"نهاية سينمائية" عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

إصابة ستة من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة ستة من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا

بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

دلال عريقات تُوضح أسباب استلام السلطة لأموال المقاصة قبل انقضاء 6 شهور

دلال عريقات تُوضح أسباب استلام السلطة لأموال المقاصة قبل انقضاء 6 شهور

قطاع غزة يُسجل 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة يُسجل 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

منوعات

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

عربي

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

تغريدات نارية لـ &#34;صفاء الهاشم&#34; بعد خسارة مقعدها في البرلمان الكويتي

تغريدات نارية لـ "صفاء الهاشم" بعد خسارة مقعدها في البرلمان الكويتي