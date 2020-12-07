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خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الخبير الإسرائيلي، يائير راماتي، أن التزام الولايات المتحدة، بتوفير التفوق العسكري عالي الجودة لإسرائيل في الشرق الأوسط، يعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية تل أبيب الأمنية.

وأشار راماتي، إلى أن "موقف حكومة تل أبيب من احتمال توريد الجيل الخامس من مقاتلة (F -35) إلى الإمارات ومحاولة منع مثل هذه المشتريات، قد يدفع الأخيرة إلى شراء مقاتلة الشبح الروسية (Su -57) بدلاً من (F -35) الأمريكية"، بحسب ما جاء على (روسيا اليوم).

من جهتها، ذكرت شركة "الدفاع المضاد" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن "الولايات المتحدة، ستدفع لإسرائيل مقابل بيع مقاتلات (F-35) إلى الإمارات، من خلال توفير وصول مباشر إلى الأقمار الصناعية السرية لنظام الإنذار المبكر للصواريخ البالستية".

ونشرت (The Drive) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،كان على الأرجح يشير إلى الأقمار الصناعية (SBIRS)، عند الإشارة إلى "نظام الإنذار المبكر"، الذي أتاح اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب؛ لإنقاذ أرواح الجيش الأمريكي، خلال الضربة الصاروخية الإيرانية في العراق.

وأعلن المدير العام لشركة (روستيخ) الروسية سيرغي تشيميزوف في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، أن "الهند والإمارات يمكن أن تلتحقا بمستوردي المقاتلة الروسية الواعدة من الجيل الخامس Su-57".

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