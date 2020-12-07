دولي

مرض غامض يجتاح الهند.. مئات المصابين والمسؤولون في حيرة

مرض غامض يجتاح الهند.. مئات المصابين والمسؤولون في حيرة
رام الله - دنيا الوطن
تسبب مرض "غامض" يجتاح الهند، بوفاة شخص، ودخول 227 شخصاًإلى المستشفى في ولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي البلاد.

وعانى المرضى، الذين نقلوا إلى المستشفى من أعراض، شملت الغثيان وفقدان الوعي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويحقق المسؤولون في سبب المرض، الذي اجتاح بلدة إلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت شبكة (بي بي سي).

وقال مسؤول طبي في مستشفى إيلورو الحكومي لصحيفة (إنديان إكسبرس) إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وخاصة الأطفال، بدأوا فجأة في التقيؤ، بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون، كما أغمي على بعضهم أو عانوا من نوبات صرع".

من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية، جاغانموهان ريدي: إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو؛ للتحقيق في سبب المرض.

واستبعد وزير الصحة بالولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، أن يكون تلوث الماء سبب المرض، وذلك بعد إجراء فحوص دم للمرضى.

وأضاف سرينيفاس: "إنه مرض غامض، ولكن التحليلات المخبرية المعمقة، ستكشف ماهيته".

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن

توقيف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

توقيف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها &#34;بايدن&#34; بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها "بايدن" بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ&#34;نهاية سينمائية&#34; عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ"نهاية سينمائية" عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بداية نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات وغرامة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

حنا عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يستند إلى قواعد القانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

الخارجية: التصعيد الاستيطاني استهتار إسرائيلي رسمي بالإدانات الدولية

أبو وردة: الصحة العالمية وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص (كورونا) لغزة

أبو وردة: الصحة العالمية وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص (كورونا) لغزة

مجدلاني: لم أُدل بأية تصريحات بشأن الموازنة العامة ورواتب الموظفين بالمحافظات الجنوبية

مجدلاني: لم أُدل بأية تصريحات بشأن الموازنة العامة ورواتب الموظفين بالمحافظات الجنوبية

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

منوعات

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: رسائل مبطنة من وفاء الكيلاني بعد خبر انفصالها عن تيم حسن

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: درة تزدان بفستان زفاف فلسطيني..وتوصل رسالة قوية

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

شاهد: بسبب مقطع فيديو..انتقادات حادة لإيمي غانم

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

طفلتا فيلم (عمر وسلمى) تتألقان بمهرجان القاهرة ..شاهد كيف أصبحن

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تتصدر (السوشيال ميديا)

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

عربي

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

خبير إسرائيلي: الإمارات قد تشتري (Su-57) الروسية عوضاً عن (F -35) الأمريكية

القناة 12: الحرب المقبلة بالشمال ستكون قاسية ومدمرة وغزة قد تشارك بها

القناة 12: الحرب المقبلة بالشمال ستكون قاسية ومدمرة وغزة قد تشارك بها

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها