شؤون فلسطينية

بسبب انتشار (كورونا).. الحكومة تُعلن جُملة قرارات جديدة

بسبب انتشار (كورونا).. الحكومة تُعلن جُملة قرارات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن جملة من القرارات الخاصة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في محافظات الضفة الغربية.

وأكد اشتية خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، أنه تقرر إغلاق محافظات: نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقاً تاماً، بدءاً من الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، ولمدة سبعة أيام، وتغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وقال اشتية: "يطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم، طيلة أيام الإغلاق"، مضيفاً: "تمنع الحركة بين جميع المحافظات، ولمدة سبعة أيام من مساء الخميس المقبل، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية".

وتابع بقوله: "تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين فيها 30% بجميع المحافظات، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، بدءاً من هذه الليلة، وحتى يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن الصلاة، تكون في البيوت، ابتداءً من الخميس، ولمدة سبعة أيام في جميع المحافظات.

وأشار إلى انه سيتم منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات. 

وفيما يتعلق بالمدارس، أكد اشتية أنه تقرر إغلاق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة، ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها، أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.

وقال: "تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، بالاضافة الى تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة".

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