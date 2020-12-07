الصحة: تسجيل 20 حالة وفاة و1720 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (2)، نابلس(1)، طولكرم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (10).



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1720 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (199)، نابلس (247)، طولكرم (81)، رام الله والبيرة (196)، سلفيت (32)، قلقيلية (41)، طوباس (39)، بيت لحم (122)، ضواحي القدس (38)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (471).



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (68)، جنين (88)، نابلس (345)، طولكرم (97)، رام الله والبيرة (128)، سلفيت (79)، قلقيلية (54)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (405)



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.