شؤون فلسطينية

أبو وردة: الصحة العالمية وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص (كورونا) لغزة

أبو وردة: الصحة العالمية وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص (كورونا) لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية، وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، بعد نفاد المواد الخاصة بالفحص من المختبر المركزي في القطاع.

وقال أبو وردة: "منذ الأمس ونحن نطالب منظمة الصحة العالمية بتوفير المسوحات الخاصة بفحص (كورونا) لغزة، ووعدت المنظمة اليوم، أن تحل المشكلة نفاد مواد فحص (كورونا)، بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي الكيلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أبو وردة، أنه للأسف فإن وزارة الصحة في رام الله عندها نقص بنفس مواد الفحص، كما هو الحال في غزة، لذلك فإن الأزمة موجودة.

وبين أبو وردة، أنه كان من المفروض، أن تدخل خمسة آلاف مسحة، لكن حتى الآن لم تدخل المسوحات، ولم تصل للوزارة، منبهاً إلى أن الخطورة تكمن بعملية التشخيص "فنقص المواد يؤخر موضوع تشخيص الحالات، خاصة في الوقت الحالي يوجد اختلاط بين الإنفلونزا الموسمية مع (كورونا) والشيء الوحيد الذي يفصل بين تشخيص نوع الإنفلونزا الموسمية مع (كورونا) هو فحص (PCR).

وعبر أبو وردة عن أمله، أن يتم توفير المسوحات الخاصة بفحص (كورونا) خلال الساعات القليلة القادمة، وحل الأزمة الموجودة في قطاع غزة.

وتوقف المختبر المركزي في قطاع غزة، عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بـ (كورونا) جراء نفاد مواد الفحص.

وتم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إجراء 1245 فحصاً مخبرياً، حيث تم تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 405 حالة جديدة من المصابين، إضافة إلى 10 حالات وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 25592 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10647 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 14796 حالة، واجمالي الوفيات 149 حالة وفاة، بينما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 147 حالة.

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