أكاديمي إماراتي: لن تتم المصالحة الخليجية دون موافقتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، أن المصالحة الخليجية، لن تتم دون موافقة ومباركة إماراتية.



وعبر حسابه في موقع (تويتر) غرد عبد الله، بالقول: "لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمتراً واحداً دون علم، ودون موافقة، ودون مباركة الإمارات المسبقة".



وأثارت تغريدة عبد الله جدلاً واسعاً، لا سيما من قبل مغردين سعوديين، الذين اعتبروا أن الأكاديمي الإماراتي، يحاول استفزازهم.



وكان عبد الله قال: إن ما حدث خلال 48 ساعة لا يعدو كونه "تهدئة باردة وهشة، وليس مصالحة خليجية، وخطوة استباقية لتنفيس الاحتقان الخليجي، لمرحلة ما بعد ترامب".



وأضاف: "صدرت تعليمات مشددة لقناة الجزيرة؛ لضبط خطها التحريري"، إضافة إلى اعتراف من الجميع ألا أحد ينتصر في المقاطعة، والكل منتصر في المصالحة، مهما كابر وادعى البعض عكس ذلك".