شؤون فلسطينية

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر

وفاة زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
توفيت اليوم الاثنين، زوجة القيادي في حركة (حماس) أحمد بحر.

وقالت حركة حماس في بيان رسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله عز وجل وقدره، تتقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخالص التعازي والمواساة من عائلتي بحر وكباجة الكرام عامة، ومن الدكتور أحمد بحر(أبو أكرم) رئيس المجلس التشريعي بالإنابة خاصة، بوفاة زوجته (أم أكرم) التي وافتها المنية اليوم الاثنين 7/12/2020".

وأضافت الحركة: "نسأل المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

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