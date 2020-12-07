إصابة ستة من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 6 من جنوده بجراح، صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضهم للرشق بالحجارة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.



وقالت صحفية (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الجنود، أصيبوا خلال نشاط مشترك مع قوة خاصة من المستعربين في مخيم قلنديا، تخلله اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.



وأوضحت الصحيفة، أن الجنود، تعرضوا لإلقاء الحجارة وأجسام ثقيلة من الأزقة وأسطح المنازل، الأمر الذي استدعى جلب قوات إضافية، لتأمين الانسحاب من مخيم قلنديا، ونقل عدد من الجنود المصابين إلى مستشفى إسرائيلي؛ لتلقي العلاج.



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم صباح اليوم، حيث أصيب أربعة شبان، ثلاثة منهم بجراح خطيرة بالرصاص.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مخيم قلنديا، حيث اعتقلت الشقيقين معاذ ومحمد، وهما أبناء الشهيد خالد حمد.



وأوضح شهود عيان، أن القوة الخاصة، دخلت المخيم بباص من نوع (كرافيل) أبيض اللون، واعتقلت أبناء الشهيد خالد حمد، ثم انسحبت من طريق الكسارات.



كما شهد المخيم مواجهات عنيفة بين الشبان، وقوات الاحتلال، بعد اكتشاف القوة الخاصة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط لتأمين انسحاب المستعربين.