إيران: السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة وعليها أن تتحدث وفقًا لقدراتها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت الخارجية الإيرانية، المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بـ "دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن يفرط في الحديث عنها".



وعلقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، مشيرة إلى أن "على هذه الدول أن تعي مكانتها".



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "على هذه الدول، أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقاً لقدراتها"، مؤكداً أن "العلاقات الدولية، والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع".



واتهم زادة السعودية، بأنها "تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، كما توجه للسعودية بالقول: "ننصح السعودية بحل المشكلات، التي تسببت بها للعالم الإسلامي".