بداية خانيونس: انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم في قضية قتل

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة بداية خانيونس، اليوم، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية؛ لوفاة المتهم في قضية مقتل المواطن (عماد عودة أبو سنيمة).



حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم (ع/ س) عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



يذكر، أن المتهم قتل بتاريخ (12/06/2005) المجني عليه عماد عودة أبو سنيمة، بأن بيت النية وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) واستدرجه إلى مكان منعزل، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً بذلك قتله، فأصابه برأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.



الجدير بالذكر، بأن المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم، وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما قضايا القتل، والتى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، ومنح الساعات القضائية الكافية، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.