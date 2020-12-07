دولي

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن

أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب.. إصلاحي في عهد بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (المستقبل) التركي، أحمد داوود أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، كان يتبنى سياسة الاستبداد في الفترة التي حكم بها الريئس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذكر أوغلو، وفق ما نقلت عنه صحيفة (زمان) التركية، "أنه الآن مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، أصبح أردوغان، يدافع عن فلسفة الإصلاح".

وقال: إن "أردوغان والموالين له عندما لا يفقدون السلطة، يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، وعندما يمتلكونها يقيدون حريات الآخرين".

وتابع: "هؤلاء يرتدون ثوب الحرية، عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضاً".

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