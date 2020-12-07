توقيف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت السلطات الإماراتية، صباح اليوم الاثنين، نحو 200 مسافر إسرائيلي على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي.



ووفقاً لقناة (i24news) لم يتضح سبب التوقيف، ومن المرجح أن يكون ذلك متعلقاً بمسألة تأشيرات الدخول غير المنظمة.



كما أوقفت رحلة أخرى، كانت ستقلع صباح اليوم من مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، وتم إنزال ركاب الطائرة إلى أن يتم حل المشكلة.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن "المشاورات جارية لحل القضية، وإن كبار مسؤولي وزارة الخارجية، يعالجون الموضوع الآن".



وتم تأخير أربع رحلات لشركة الطيران الإسرائيلية "يسراير" إلى دبي، اليوم، وطلب من الركاب "مراعاة التغييرات".