قطاع غزة يُسجل 10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل عشر حالات وفاة، و471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1245 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 405 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 25592 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10647 حالة، وإجمالي المتعافين 14796 حالة، وإجمالي الوفيات 149 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 147 حالة.