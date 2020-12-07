تغريدات نارية لـ "صفاء الهاشم" بعد خسارة مقعدها في البرلمان الكويتي

رام الله - دنيا الوطنعلقت النائبة السابقة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، عبر تغريدة لها عبر حسابها بموقع (تويتر) على خسارة مقعدها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.وكتبت صفاء الهاشم في تغريدتها: "أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها.. صفاء اللي تمكنت من حل مجلس، وإسقاط وزراء سيادة".وأضافت الهاشم: "أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي، وزهدت بالمنصب، وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة.. أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس، داخل الكويت وخارجها".وفي تغريدة أخرى قالت صفاء الهاشم: "أبقى صفاء الشهمة والمؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى، وبحكمته عز وجل، لما آلت إليه النتائج".وأضافت: "صفاء اللي تعرفونها يا أهل الكويت القوة والصلابة والقدرة على تحمل أصعب المواقف، ومن ثم النهوض مجدداً بأقوى مما كانت عليه، وتملأ الساحة من جديد .. إن غداً لناظره قريب.. سدرة ما تنكسر".