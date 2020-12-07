أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها "بايدن" بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

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رام الله - دنيا الوطن

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي القادم في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إن الرئيس بايدن، يؤيد حل الدولتين، ويؤمن بأنه الطريق الوحيد لضمان تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ومستقبل إسرائيل.



وأوضح بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة "الغالبية الديمقراطية من أجل إسرائيل"، وهي منظمة تابعة للحزب الديمقراطي، عبر (زووم): أن الرئيس بايدن، سيطالب الإسرائليين والفلسطينيين بعدم اتخاذ خطوات أحادية، تمنع العودة لحلّ الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين، بموجب قانون "تايلور فورس".



وأشار إلى أن الرئيس المنتخب، يعارض موضوع الضم، وأنه سيسعى إلى بناء الثقة بين الجانبين، وهذا أمر سيستغرق وقتاً، لكن احتمال نجاحه كبير".