شؤون فلسطينية

النيابة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 548 قضية ولم يسجل أي تلاعب بالأسعار

النيابة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 548 قضية ولم يسجل أي تلاعب بالأسعار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، على مستوى محافظات قطاع غزة، موجزها اليومي، الخاص بإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، معلنة أنها فتحت تحقيقاً في 548 قضية.

وأكدت النيابة، أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، لافتة إلى أن من ضمن القضايا التي فتحت، هناك 29 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 519 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، كما أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وأشارت إلى أنها عمدت إلى توقيف 138 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، منوهة في الوقت ذاته إلى استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحافظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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