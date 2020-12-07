67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و542 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 67 مليوناً و402 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 46 مليوناً و590 ألف مريض، بحسب ما جاء عبر شبكة (رويترز).



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 535 ألفاً و18 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,537 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا /1,076 وفاة/، والمكسيك /593 وفاة/، وإيطاليا /564 وفاة/، وروسيا /457 وفاة/، والهند /374 وفاة/، وتشير الارقام ان أميركا عادت إلى تسجيل معدل وفيات يومي معتاد حيث كانت خلال الايام الخمسة السابقة تسجل معدلات وفيات يومية قياسية تتخطى حاجز الـ 2000 وفاة، كما أشارت إلى تراجع في معدلات الوفيات اليومية للدول الخمس التي تصدرت العالم.



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /173,861 إصابة/، والهند /32,272 إصابة/، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا /30,402 إصابة/، وروسيا /29,039 إصابة/، والبرازيل /26,363 إصابة/.



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /288,906 وفيات/، والبرازيل /176,962 وفاة/، والهند /140,590 وفاة/، والمكسيك /109,717 وفاة/، وبريطانيا /61,245 وفاة/.



فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /15,159,529 اصابة/، والهند /9,677,203 اصابات/، والبرازيل /6,603,540 إصابة/، وروسيا /2,460,770 إصابة/، وفرنسا /2,292,497 إصابة/.