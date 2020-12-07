دولي

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

67 مليوناً و402 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و542 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 67 مليوناً و402 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 46 مليوناً و590 ألف مريض، بحسب ما جاء عبر شبكة (رويترز).

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 535 ألفاً و18 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,537 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا /1,076 وفاة/، والمكسيك /593 وفاة/، وإيطاليا /564 وفاة/، وروسيا /457 وفاة/، والهند /374 وفاة/، وتشير الارقام ان أميركا عادت إلى تسجيل معدل وفيات يومي معتاد حيث كانت خلال الايام الخمسة السابقة تسجل معدلات وفيات يومية قياسية تتخطى حاجز الـ 2000 وفاة، كما أشارت إلى تراجع في معدلات الوفيات اليومية للدول الخمس التي تصدرت العالم.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /173,861 إصابة/، والهند /32,272 إصابة/، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا /30,402 إصابة/، وروسيا /29,039 إصابة/، والبرازيل /26,363 إصابة/.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /288,906 وفيات/، والبرازيل /176,962 وفاة/، والهند /140,590 وفاة/، والمكسيك /109,717 وفاة/، وبريطانيا /61,245 وفاة/.

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /15,159,529 اصابة/، والهند /9,677,203 اصابات/، والبرازيل /6,603,540 إصابة/، وروسيا /2,460,770 إصابة/، وفرنسا /2,292,497 إصابة/.

أخبار ذات صلة

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها &#34;بايدن&#34; بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

أربع خطوات لصالح فلسطين سينفذها "بايدن" بعد تسلمه إدارة البيت الأبيض

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

ارتفاع حصيلة ضحايا تسرب غاز بمنجم في الصين إلى 23 عاملًا

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ&#34;نهاية سينمائية&#34; عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

موقع أمريكي: ترامب يُخطط لـ"نهاية سينمائية" عبر طائرة مروحية يوم تنصيب بايدن

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

جنرال إسرائيلي: كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية

الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

الهند: وفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

مشاهد من داخل طائرة إيرانية هبطت اضطرارياً جنوب البلاد

مشاهد من داخل طائرة إيرانية هبطت اضطرارياً جنوب البلاد

حادث &#34;خطير&#34; بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات في المتوسط

حادث "خطير" بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات في المتوسط

هل تترشح زوجة أوباما لرئاسة الولايات المتحدة؟

هل تترشح زوجة أوباما لرئاسة الولايات المتحدة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

النيابة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 548 قضية ولم يسجل أي تلاعب بالأسعار

النيابة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 548 قضية ولم يسجل أي تلاعب بالأسعار

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال يشن عمليات دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنًا من يطا جنوب الخليل

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين

الصحة بغزة: تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مساء الأحد

الصحة بغزة: تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مساء الأحد

أسرى (حماس) ينتخبون هيئة قيادية جديدة

أسرى (حماس) ينتخبون هيئة قيادية جديدة

رئيس بلدية غزة يُحذر من توقف الخدمات الأساسية جراء النقص الحاد بالوقود

رئيس بلدية غزة يُحذر من توقف الخدمات الأساسية جراء النقص الحاد بالوقود

منوعات

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

شاهد: مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور والدها

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

زين عوض تعلن عن استعدادها لطرح ميدلي غنائي جديد

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

شاهد: بشرى تكشف سر طلبها مدفن من خطيبها كمؤخر زواج

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

هيفاء وهبي تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان المقبل

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

رئيس جمعية الكومبارس يوضح بدء الحياة الفنية لهنيدي والسقا

لجين عمران تدخل عالم التمثيل

لجين عمران تدخل عالم التمثيل

شاهد:إلهام شاهين&#34; دفنوني تحت التراب والدود ملأ جسمي&#34;

شاهد:إلهام شاهين" دفنوني تحت التراب والدود ملأ جسمي"

أشرف عبد الباقي: &#34;قدمت أفلام سيئة عشان أسدد أقساطي&#34;

أشرف عبد الباقي: "قدمت أفلام سيئة عشان أسدد أقساطي"

تعرفوا على هذه الفنانة وهي صغيرة

تعرفوا على هذه الفنانة وهي صغيرة

شاهد: أحدث ظهور للفنانة (المعتزلة) حنان ترك برفقة زوجها

شاهد: أحدث ظهور للفنانة (المعتزلة) حنان ترك برفقة زوجها

عربي

السعودية: وصول لقاح (كورونا) إلى المملكة

السعودية: وصول لقاح (كورونا) إلى المملكة

سفير لبنان في الإمارات: لا معلومات لدينا عن أسباب توقيف اللبنانيين الـ14

سفير لبنان في الإمارات: لا معلومات لدينا عن أسباب توقيف اللبنانيين الـ14

الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار

الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار